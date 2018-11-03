Gümüşhanespor - Sancaktepe Bld.Spor maçı heyecanı

Gümüşhanespor ve Sancaktepe Bld.Spor, 04 Kasım 2018 Pazar günü Türkiye 2.Lig Beyaz Grup maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. 9 puanlı Gümüşhanespor 12. sırada bulunuyor, Sancaktepe Bld.Spor 19 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Gümüşhanespor, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sancaktepe Bld.Spor son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 442. İddaa'da Gümüşhanespor kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Sancaktepe Bld.Spor kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Gümüşhanespor önceki hafta Sancaktepe Bld.Spor mücadelesinde 1-0 kazandı.

Sancaktepe Bld.Spor, Gümüşhanespor karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Gümüşhanespor, 7 gol attı ve 9 gol yedi.

Sancaktepe Bld.Spor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sancaktepe Bld.Spor, 7 gol atarken 5 gol yedi.

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