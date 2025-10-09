Habertürk
Habertürk
        Gümüşün ons fiyatı 51 doları aşarak rekor kırdı

        Gümüşün ons fiyatı, 51,23 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 16:49 Güncelleme: 09.10.2025 - 16:49
        Gümüş rekor kırdı
        Emtia piyasasında yıl genelinde sert dalgalanmalar görülürken özellikle altın, gümüş gibi değerli metallerdeki yükselişler öne çıktı.

        Gümüş, altın gibi hem jeopolitik gerginlik veya finansal istikrarsızlık dönemlerinde güvenli liman özelliği taşıyor hem de endüstriyel alanda da kullanılıyor. Elektronik, yarı iletken ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerin yoğun gümüş talebi ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlaması gümüş fiyatlarını destekleyen önemli faktörler olarak sıralanıyor.

        Yıla 28,9 dolardan başlayan gümüşün ons fiyatı söz konusu gelişmelerin etkisiyle yıl genelinde alış ağırlıklı bir seyir izledi. Özellikle mayıs ayından sonra yükselişi ivmelenen ons gümüş, üst üste 5 ay değer kazandı. Ekim ayında da bu yükselişini devam ettiren gümüşün onsu, bugün 51,23 dolara yükselerek rekor kırdı. Ons gümüş yılbaşından bu yana ise yatırımcısına yüzde 75,2 getiri sağladı.

