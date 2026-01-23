Gün boyu oturmanın olumsuz etkilerini azaltmanın yolu, kısa ama etkili masabaşı hareketlerinden geçiyor. İşte kolayca uygulayabileceğiniz yöntemler.

MODERN TEKNOLOJİNİN MASABAŞI ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Modern teknoloji hayatı kolaylaştırsa da uzun süre masa başında çalışmayı beraberinde getirmektedir. Günümüzde birçok kişi haftanın beş günü, günde sekiz saatten fazla oturarak çalışmaktadır. Bu durum kaslarda baskıya, kısalmaya ve zamanla çeşitli sağlık problemlerine yol açabilir. Gün içerisinde yapılacak kısa süreli egzersizler, bu olumsuz etkileri azaltmada önemli rol oynar.

REKLAM

MASABAŞI EGZERSİZLERİNİN ÖNEMİ

Masa başında yapılacak 5–10 dakikalık egzersizler bile kan dolaşımını hızlandırarak gün ortasında yaşanan enerji düşüşünü azaltır. Düzenli olarak uygulanan hareketler duruş bozukluklarını önler, kasları güçlendirir ve genel vücut sağlığını destekler.

KARIN KASLARINI GÜÇLENDİREN HAREKETLER

Sandalyenin ucuna dik bir şekilde oturun. Karın kaslarınızı sıkarak 5–10 saniye bekleyin, ardından gevşetin. Kaslarınızda yanma hissedene kadar devam edebilirsiniz.

Bir diğer hareket için sandalyenin ucunda dik oturun, ellerinizle destek alarak dizlerinizi karın hizasına kaldırın. Dizlerinizi göğsünüze doğru çekip birkaç saniye bekledikten sonra yavaşça indirin.

BOYUN EGZERSİZLERİ Bilgisayar başında çalışırken en hareketsiz kalan bölgelerden biri boyundur. Sandalyede dik oturarak başınızı bir elinizle yana doğru esnetin ve birkaç saniye bekleyin. Aynı hareketi diğer taraf için de uygulayın. Boynunuzu yavaşça sağa ve sola daire çizer gibi döndürün. Başınızı arkaya yatırırken enseyi zorlamamaya dikkat edin. REKLAM İki elinizle başınızı arkadan tutarak öne doğru eğin, kısa bir süre bekleyip bırakın. OMUZ VE SIRT EGZERSİZLERİ Ellerinizi ensenizde birleştirerek önce geriye, ardından öne doğru esneyin. Her pozisyonda birkaç saniye bekleyin. Aynı pozisyonda üst bedeninizi sağa ve sola çevirerek sırt kaslarınızı çalıştırın. Ellerinizi arkanızda birleştirip omurganızı öne doğru esnetin ve başınızı yukarı kaldırın. Omuzlarınızla öne ve arkaya doğru daireler çizin. BACAK VE KAN DOLAŞIMINI DESTEKLEYEN HAREKETLER Uzun süre oturmak bacaklardaki kan dolaşımını yavaşlatır. Sandalyenin ucunda oturarak ayaklarınızla bisiklet çevirme hareketi yapabilirsiniz. Bir bacağınızı diğerinin üzerine koyarak dizden hafifçe bastırın, her iki bacak için tekrarlayın.

Bağdaş kurar gibi oturarak ayak tabanlarınızı birleştirin ve kendinize doğru çekin. REKLAM Ayaklarınızı yukarı aşağı oynatarak bileklerinizi hareketlendirin. BASEN BÖLGESİ İÇİN EGZERSİZLER Sandalyenin ucunda dizler bükülü şekilde oturun, dizlerinizi omuz hizasında açın. Ellerinizle dizlerinizi içe iterken dizlerinizle dışa doğru kuvvet uygulayın. Aynı pozisyonda ayak tabanlarınızı yerden kaldırarak dizlerinizi içe ve dışa doğru hareket ettirin. Ayağa kalkarak squat hareketi yapabilirsiniz. EL VE AYAK BİLEĞİ EGZERSİZLERİ Dirseğinizi masaya dayayarak elinizi yukarı kaldırın ve bilekten içe-dışa hareket ettirin, ardından daireler çizin. Ellerinizi yumruk yaparak bilekten döndürün. Kollarınızı öne uzatıp ellerinizi yukarı-aşağı hareket ettirin ve germe egzersizleri uygulayın. Ayaklarınızı yerden kaldırarak öne-arkaya ve dairesel hareketler yapın. REKLAM Topuklar yerdeyken ayak parmaklarını, parmaklar yerdeyken topukları kaldırıp indirin. ÜST VÜCUT VE KOL EGZERSİZLERİ Kollarınızı omuz hizasında iki yana açarak yukarı kaldırıp birleştirin, sonra tekrar omuz hizasına indirin. Kollarınızı öne uzatıp yana doğru açıp kapayın.

Avuç içlerinizi masaya koyarak masayı aşağı doğru itin ve gevşetin. Hareketli sandalyeniz varsa masadan destek alarak kollarınızı geriye doğru esnetin. MASABAŞINDA ZAYIFLAMAYA YARDIMCI HAREKETLER Duvara karşı durarak yapılan duvar şınavı, kasları çalıştırarak daha fazla enerji harcanmasını sağlar. Sandalyeye ellerinizi dayayarak yapılan dip hareketi kol ve omuz kaslarını güçlendirir. Duvara tutunarak bir bacağınızı ileri-geri savurmak basen ve bacak kaslarını çalıştırır. REKLAM MASABAŞINDA EGZERSİZ YAPMANIN FAYDALARI Masabaşı egzersizleri kasların güçlenmesine yardımcı olur, ağrı ve sızıların önüne geçer. Kan dolaşımını düzenler, kan şekeri dengesini destekler ve insülin direncine karşı koruyucu etki sağlar. Aynı zamanda tansiyonu dengelemeye, sindirimi iyileştirmeye ve eklem sağlığını korumaya katkıda bulunur. Ruh halini olumlu yönde etkiler, stresi azaltır, uyku kalitesini artırır ve gün boyu daha enerjik hissetmenizi sağlar. Uzun saatler masa başında çalışanlar için egzersiz yapmak zor gibi görünse de, küçük hareketlerle büyük farklar yaratmak mümkündür. Gün içinde uygulayacağınız basit masabaşı egzersizleriyle hem sağlığınızı koruyabilir hem de daha zinde bir yaşam sürebilirsiniz.