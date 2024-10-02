Kaliteli bir uyku için ne yapmalıyız?

Yukarıda bahsedilenler, kaliteli bir uykunun sağlanması için gerekli olan şartların başında gelir. Ancak çalışma hayatı, büyük şehirde yaşama ve kendimize vakit ayıramama gibi birçok nedenden dolayı, yeterli ortam ve şartlar sağlanmadıkça uykuya dalmamızda ve uykumuzu sürdürmede sorunlar yaşayabiliriz. Kaliteli bir uyku için gerekli şartların oluşmasını sağlayan kurallara uyku hijyeni denir.