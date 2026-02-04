Habertürk
        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 4 ŞUBAT 2026: Altın yeniden yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın yeniden yükselişte! İşte 4 Şubat Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları

        Tarihi zirveleri gördükten sonra sert düşüş yaşayan altın, yatırımcıların değerli metallere yönelmesiyle birlikte yeniden yükselişe geçti. Ucuz alım arayışı ve ABD dolarının zayıflaması gibi faktörler de sarı metaldeki bu yükselişi destekledi. Altın, haftanın üçüncü gününde ons başına 5.000 doların üzerine çıktı. Gram altın ise serbest piyasada 7 bin liranın, Kapalıçarşı'da ve Kuyumcukent'te 7 bin 600 liranın üzerinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 4 Şubat 2026 altın fiyatları...

        Giriş: 04.02.2026 - 07:57 Güncelleme: 04.02.2026 - 07:57
        1

        Altın fiyatları, yaşanan sert düşüşün ardından toparlandı. Altın, yatırımcıların değerli metallere yönelmesiyle yükselişe geçti. Doların zayıflaması da dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha ulaşılabilir hale getirdi. Bu gelişmelerle birlikte altın, ons başına 5 bin doların üzerine çıktı. Gram altın da tekrar 7 bin liranın üzerinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 4 Şubat 2026 altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.087,4640

        Satış: 7.088,6530

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.014,89

        Satış: 5.016,93

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.339,9400

        Satış: 11.589,9500

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 45.359,7700

        Satış: 46.218,0200

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 48.702,00

        Satış: 50.014,00

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.587,82

        Satış: 23.159,18

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 45.317,25

        Satış: 46.176,71

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 48.620,04

        Satış: 49.958,37

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.135,67

        Satış: 5.453,49

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.816,27

        Satış: 7.220,05

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 121.380,00

        Satış: 124.274,00

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
