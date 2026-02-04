Altın yeniden yükselişte! İşte 4 Şubat Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları
Tarihi zirveleri gördükten sonra sert düşüş yaşayan altın, yatırımcıların değerli metallere yönelmesiyle birlikte yeniden yükselişe geçti. Ucuz alım arayışı ve ABD dolarının zayıflaması gibi faktörler de sarı metaldeki bu yükselişi destekledi. Altın, haftanın üçüncü gününde ons başına 5.000 doların üzerine çıktı. Gram altın ise serbest piyasada 7 bin liranın, Kapalıçarşı'da ve Kuyumcukent'te 7 bin 600 liranın üzerinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 4 Şubat 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.087,4640
Satış: 7.088,6530
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.014,89
Satış: 5.016,93
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.339,9400
Satış: 11.589,9500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 45.359,7700
Satış: 46.218,0200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 48.702,00
Satış: 50.014,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22.587,82
Satış: 23.159,18
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 45.317,25
Satış: 46.176,71
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.620,04
Satış: 49.958,37
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.135,67
Satış: 5.453,49
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.816,27
Satış: 7.220,05
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 121.380,00
Satış: 124.274,00