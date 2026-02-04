Altın fiyatları, yaşanan sert düşüşün ardından toparlandı. Altın, yatırımcıların değerli metallere yönelmesiyle yükselişe geçti. Doların zayıflaması da dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha ulaşılabilir hale getirdi. Bu gelişmelerle birlikte altın, ons başına 5 bin doların üzerine çıktı. Gram altın da tekrar 7 bin liranın üzerinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 4 Şubat 2026 altın fiyatları…