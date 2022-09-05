Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Gram altın güne %0,88 artış ile 1.018,13 TL'de başlarken Spot altın %0,02 artış ile 1.002,91 TL'den işlem görüyor. İşte 5 Eylül Pazartesi 2022 Kapalıçarşı canlı altın alış - satış rakamları ile "Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi?" sorusunun yanıtı...

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