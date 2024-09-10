Apple, geçtiğimiz gün düzenlenen etkinliğin ardından Türkiye’de satılan bazı ürünlerin fiyatlarını güncelledi. ABD merkezli teknoloji devi, lansman sonrasında eski iPhone fiyatlarına indirim yaptı. iPhone haricindeki diğer Apple ürünlerine ise zam geldi. Telefon almak isteyen ya da model yükseltme niyetinde olan kişiler, indirimli ve zamlı iPhone fiyatları 2024 listesi için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; SE, 13, 14, 15, 16 Plus, Pro, Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Apple zammı ve indirimi sonrası en ucuz ve en pahalı iPhone fiyatları listesi ve detaylar.