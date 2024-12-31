Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki birçok üniversite öğretim üyesi alımı yapıyor. Üniversiteler; araştırma görevlisi, profesör, doktor ve doçent kadrolarında personel istihdam edecek. İşte, güncel öğretim üyesi alımları ve başvuru tarihleri...