Günde 1 bardağı bile kadınlarda kalp hastalığı ve felç riskini artırıyor!
Yeni araştırmaya göre, her gün soda, şekerli su ve çaylar ve meyveli içecekler gibi bir veya daha fazla şeker yüklü içecek içen kadınlar, nadiren veya hiç içmeyen kadınlara kıyasla kardiyovasküler hastalık riskini yüzde 20 artırabilir.
Günlük içecekler ayrıca anjiyoplasti gibi tıkalı arterleri açmak için bir prosedüre ihtiyaç duyma olasılığının yüzde 26 ve inme geçirme olasılığının yüzde 21 daha yüksek olmasıyla ilişkilendirildi.
California San Diego Üniversitesi'nde profesör, aile ve halk sağlığı geçici başkanı ve kıdemli çalışma yazarı Cheryl Anderson bir haber bülteninde, "Çalışma gözlemsel olmasına ve neden-sonuç kanıtlamamasına rağmen, şekerin kardiyovasküler hastalık riskini çeşitli şekillerde artırabileceğini varsayıyoruz. Kandaki glikoz seviyelerini ve insülin konsantrasyonlarını yükseltir, bu da iştahı artırabilir ve kardiyovasküler hastalık için önemli bir risk faktörü olan obeziteye yol açabilir." dedi.
1995 yılında başlayan ve devam etmekte olan California Teacher's Study'nin bir parçası olan araştırma, bir gıda anketi yoluyla ne kadar ve ne içtiklerini bildiren 106.000'den fazla kadını içeriyordu. Ortalama yaşları 52 olan katılımcılar, çalışmaya kaydolduklarında kalp hastalığı, inme veya diyabet teşhisi konmamıştı. Çalışma Journal of the American Heart Association'da yayınlandı.
AHA'nın beslenme komitesi başkanı Anderson, kanda çok fazla şekerin "oksidatif stres ve inflamasyon, insülin direnci, sağlıksız kolesterol profilleri ve Tip 2 diyabet, ateroskleroz gelişimi ile güçlü bir şekilde bağlantılı koşullar" ile bağlantılı olduğunu söyledi. Çoğu kardiyovasküler hastalığın altında yatan arterlerin daralması.
En çok şekerle tatlandırılmış içecekleri içen kadınlar daha gençti, daha çok sigara içiyorlardı. Obezlerdi ve sağlıklı yiyecekler yeme olasılıkları daha düşüktü.
Yeni çalışma, şekerli içecekleri yüzde 100 meyve suları olarak değil, kalorili alkolsüz içecekler, tatlandırılmış şişe suları veya çaylar ve şeker eklenmiş meyve içecekleri olarak tanımladı.
Kadınların tercih ettiği şekerli içecekler bir fark yarattı. Günde bir veya daha fazla şeker eklenmiş meyve içeceği, nadiren içen veya hiç içmeyen kadınlara kıyasla yüzde 42 daha fazla kardiyovasküler hastalık geliştirme olasılığı ile ilişkilendirildi. Alkolsüz içeceklerde bu olasılık yüzde 23'tü.
Çalışma, şekerle tatlandırılmış içecek alımının yalnızca bir ölçümüyle sınırlıydı ve ayrıca yapay olarak tatlandırılmış içeceklerin ve/veya tatlandırılmış sıcak içeceklerin tüketimini değerlendiremedi.
Şekerle tatlandırılmış içecekler, Amerikan diyetindeki en büyük ilave şeker kaynağıdır; 12 onsluk tipik bir normal soda kutusu 130 kaloriye ve 8 çay kaşığı (34 gram) şekere sahiptir.
AHA, çoğu kadın için yaklaşık 6 çay kaşığı veya 25 gram olan günde en fazla 100 kalori eklenmiş şekerin sınırlandırılmasını önerir. Erkekler için tavsiye, günde 150 kaloriyi geçmemesidir, bu da yaklaşık 9 çay kaşığı şeker veya 38 gramdır.