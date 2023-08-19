Haberler Sağlık Günde 1 bardağı bile yetiyor! Kadınlarda kalp hastalığı ve felç riskini artırıyor

Günde 1 bardağı bile kadınlarda kalp hastalığı ve felç riskini artırıyor! Yeni araştırmaya göre, her gün soda, şekerli su ve çaylar ve meyveli içecekler gibi bir veya daha fazla şeker yüklü içecek içen kadınlar, nadiren veya hiç içmeyen kadınlara kıyasla kardiyovasküler hastalık riskini yüzde 20 artırabilir. Habertürk Giriş: 19.08.2023 - 09:35 Güncelleme: 19.08.2023 - 09:35 facebook

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Günlük içecekler ayrıca anjiyoplasti gibi tıkalı arterleri açmak için bir prosedüre ihtiyaç duyma olasılığının yüzde 26 ve inme geçirme olasılığının yüzde 21 daha yüksek olmasıyla ilişkilendirildi.

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California San Diego Üniversitesi'nde profesör, aile ve halk sağlığı geçici başkanı ve kıdemli çalışma yazarı Cheryl Anderson bir haber bülteninde, "Çalışma gözlemsel olmasına ve neden-sonuç kanıtlamamasına rağmen, şekerin kardiyovasküler hastalık riskini çeşitli şekillerde artırabileceğini varsayıyoruz. Kandaki glikoz seviyelerini ve insülin konsantrasyonlarını yükseltir, bu da iştahı artırabilir ve kardiyovasküler hastalık için önemli bir risk faktörü olan obeziteye yol açabilir." dedi.