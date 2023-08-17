Birçok uzman uzak durun diyor! Karbonhidratlar gerçekten zararlı mı?

Birçok uzman uzak durun diyor! Karbonhidratlar gerçekten zararlı mı?

Karbonhidratlar kelimenin tam anlamıyla hem basit hem de karmaşık olabilirler. Kimsenin sağlıklı olarak adlandırmayacağı ama aynı zamanda sağlık için gerekli olduğu düşünülen yiyeceklerde de bulunan atıştırmalıklarda bol miktarda bulunurlar.

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Irvine, California Üniversitesi'nde epidemiyoloji ve biyoistatistik profesörü olan Andrew Odegaard, "Biraz kafa karıştırıcı oluyor" dedi. Uzmanlar bile karbonhidratların nasıl işlev gördüğüne dair bazı hususlarda aynı fikirde değiller.

Diyetinizde karbonhidratların nasıl çalıştığını anlamak için birkaç ayrıntıyı bilmek yardımcı olabilir.