HTSpor Mutfak'ta gündem transfer... İnanç Ergülen, Erhan Kaan Adıgüzel ve Ahmet Selim Kul transferleri masaya yatırdı. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri...
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