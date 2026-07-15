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        Haberler Gündem Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti, Türk bayrağı renklerinde ışıklandırıldı

        Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti, Türk bayrağı renklerinde ışıklandırıldı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz mirasını yaşatmak, şehit ve gazileri anmak amacıyla Dünya Mirası Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti'ni Türk bayrağının renklerinde ışıklandırdıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 23:17 Güncelleme:
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        "15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız"

        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sosyal medya hesabından, Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti'nden görüntülere de yer vererek yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

        "15 Temmuz, milletimizin iradesine, demokrasimize ve bağımsızlığımıza sahip çıktığı, tarihimize altın harflerle yazılan bir kahramanlık destanıdır. Bu şanlı mirası yaşatmak ve aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anmak amacıyla Dünya Mirası Pamukkale'yi ve Hierapolis Antik Kenti'ni ay yıldızlı bayrağımızın asil renkleri kırmızı ve beyazla aydınlattık. Bu toprakların hafızasında daima yaşayacak 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız."

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