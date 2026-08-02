15 yaralı! Halk otobüsü devrildi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde halk otobüsünün devrildiği kazada 15 kişi yaralandı
Giriş: 02 Ağustos 2026 - 19:37 Güncelleme:
Samsun'da sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen halk otobüsü, Samsun-Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde yol kenarındaki yeşillik alana devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri kazada sıkışan yaralıları çıkardı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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