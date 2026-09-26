1898 rakımdaki Deniz Gölü'nde çevre temizliği

Kars'ta Kağızman Doğa ve Kültür Grubu'ndaki sporcular ile doğa tutkunlarından oluşan 72 kişi, Çengilli köyü ve Deniz Gölü'nün doğasına dikkati çekmek için etkinlik gerçekleştirdi.

Kağızman ilçesinde bir araya gelen katılımcılar, Çengilli köyüne geçti. Burada yürüyüşe başlayıp üç kitabeli bin yıllık "Eğeknamor Manastırı" olarak da bilinen Çengilli Kilisesi'ni ziyaret eden doğaseverler, daha sonra Deniz Gölü'ne yürüdü.

Gruptakiler, dereler, dip kaynakları ve yağmur sularıyla beslenen 1898 rakımdaki gölün çevresinde temizlik yaptı.

Kağızman'ın köylerindeki doğal ve tarihi güzelliklerin tanıtılması amacıyla çalışmalarını sürdüren gruptakiler, tüm doğaseverleri ilçedeki rotaları keşfetmeye davet etti.