Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Güvenlik
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik 81 ilde 230 düzensiz göçmen yakalandı

        81 ilde 230 düzensiz göçmen yakalandı

        81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerde; 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 279 bin 575 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 230 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 12:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        81 ilde 230 düzensiz göçmen yakalandı

        İçişleri Bakanlığı, 81 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç denetimlerinde 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 230 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

        Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde düzenlenen denetimlerde, 15 bin 905 personel ve 5 bin 11 ekip görev aldı.

        3 bin 229 noktada; 2 bin 214 metruk bina, 3 bin 893 umuma açık yer ve 1227 diğer yerler olmak üzere toplam 7 bin 334 yer kontrol edildi. 279 bin 575 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 230 düzensiz göçmen yakalandı.

        REKLAM

        Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #düzensiz göçmen
        #İçişleri bakanlığı
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dili Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dili Bayramı mesajı
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        42 ülkeden 714 suç örgütü lideri veya üyesinin iadesi sağlandı
        42 ülkeden 714 suç örgütü lideri veya üyesinin iadesi sağlandı
        Türkiye’nin ilk emici özellikli tarama gemisi suyla buluştu
        Türkiye’nin ilk emici özellikli tarama gemisi suyla buluştu
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        Fon soruşturmasında yeni inceleme
        Fon soruşturmasında yeni inceleme
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        Boşandılar
        Boşandılar
        Cep telefonu, bilgisayar bağımlısıydı... 3 ay tedavi gördü... Kötü haber geldi!
        Cep telefonu, bilgisayar bağımlısıydı... 3 ay tedavi gördü... Kötü haber geldi!
        "Doktora götürecektim"
        "Doktora götürecektim"
        İğne ile öldürülen hasta için hemşirelere ceza yağdı
        İğne ile öldürülen hasta için hemşirelere ceza yağdı
        FIFA'dan F.Bahçe'ye 3 dönem transfer yasağı!
        FIFA'dan F.Bahçe'ye 3 dönem transfer yasağı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Görme engelli 3 kardeş azimle üniversiteyi kazandı
        Görme engelli 3 kardeş azimle üniversiteyi kazandı
        Penguenlerin dışkısı bulut oluşumuna yardım ediyor!
        Penguenlerin dışkısı bulut oluşumuna yardım ediyor!
        Balık mutfağımızı neden terk etti?
        Balık mutfağımızı neden terk etti?
        'Fon' soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı
        'Fon' soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı
        Türkan Şoray'ın eğlenceli anları
        Türkan Şoray'ın eğlenceli anları