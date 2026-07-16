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        Haberler Gündem 3. Sayfa Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 10 tutuklama

        Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 10 tutuklama

        Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 04:55 Güncelleme:
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        Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 10 tutuklama
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        Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Temmuz'da çıkan silahlı kavgaya ilişkin soruşturmayı genişleterek 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli, Afyonkarahisar Adliyesine getirildi.

        AA'nın haberine göre, şüphelilerden 8'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 10'u çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        OLAY

        Dörtyol Mahallesi Uydukent Minibüs Durağı'nda 13 Temmuz'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, durak başkanı Osman Bulaş ölmüş, İsmail Ç. ise yaralanmıştı. Polis ekipleri, kavgaya ilişkin 15 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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        Saldırıp kameraya kaydettiler

        (DHA) Diyarbakır'da özel hastaneye tabancayla ateş açıp saldırı anlarını cep telefonuyla kaydeden 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, hastanede maddi hasar oluştu

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