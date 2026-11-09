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        Haberler Gündem Güncel Ağrı Dağı tamamen karla kaplandı

        Ağrı Dağı tamamen karla kaplandı

        Ağrı Dağı, kar yağışının ardından tamamen beyaza büründü. Yılın her mevsimi dağcıları ağırlayan Ağrı Dağı, karla kaplı manzarasıyla ayrı bir güzelliğe büründü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 14:27 Güncelleme:
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        Ağrı Dağı karla kaplandı

        Ağrı'da etkili olan sağanak, yüksek rakımlı yerlerde yerini kara bıraktı. Yoğun kar yağışı 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın eteklerinde de etkili oldu.

        Bulutların dağılmasıyla Ağrı Dağı'nın tamamen karla kaplandığı görüldü.

        Yılın her mevsimi dağcıları ağırlayan Ağrı Dağı, karla kaplı manzarasıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

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        #Ağrı Haberleri
        #Ağrı Dağı
        #kar yağışı
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