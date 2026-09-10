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        Haberler Gündem Ahbap soruşturmasında 20 şüpheli için tutuklama talebi

        Ahbap soruşturmasında 20 şüpheli için tutuklama talebi

        Ahbap Derneği adına toplanan bağışların usulsüz şekilde kullanıldığı iddialarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 49 şüpheliden 20'si tutuklama, 29'u ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 19:27 Güncelleme:
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        Ahbap'ta 20 tutuklama talebi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar suç örgütü" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Soruşturmanın beşinci dalgasında yakalanan 49 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

        Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 20’si tutuklanmaları, 8’i ev hapsi, 21’i ise imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

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        Şüphelilerin hâkimlikteki işlemlerinin sürmesi bekleniyor.

        SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

        Soruşturma, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ardından Ahbap Derneği üzerinden toplanan bağışların kullanımına ilişkin başlatıldı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı müfettiş ve özel denetim raporları, derneğin mali kayıtları, envanter bilgileri, banka hareketleri ve şüpheli ifadelerinin incelenmesi sonucunda çeşitli tespitlere ulaşıldığını açıklamıştı.

        Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, İzmit’te depremzedeler için toplanan çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet ve kırtasiye ürünleri gibi çok sayıda yardım malzemesinin depolarda kullanılamaz hale geldiğinin belirlendiği ifade edilmişti.

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        4,3 MİLYAR LİRALIK BAĞIŞ İNCELEMEDE

        Soruşturma kapsamında, 6 Şubat-31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelere ulaştırılmak amacıyla derneğe 4,3 milyar lira bağış toplandığı, bunun 4,2 milyar liralık bölümünün harcandığının tespit edildiği bildirilmişti.

        Toplanan bağışların yaklaşık 950 milyon liralık kısmının 13 Şubat-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında nakit çekildiği, bu işlemlerden birinin tek seferde 500 milyon lira olduğu belirtilmişti.

        Açıklamada, 2 milyar liranın üzerindeki tutarın konut projelerinde, 1 milyar liranın üzerindeki bölümün ise mal ve hizmet alımlarında kullanıldığı aktarılmıştı.

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        MAL VE HİZMET ALIMLARI İÇİN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

        Başsavcılık, konut ve okul harcamalarının TOKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bilirkişi heyeti, mal ve hizmet alımlarının ise ayrı bir bilirkişi heyeti tarafından incelendiğini duyurmuştu.

        Soruşturmada ayrıca, dernekle organik üyelik bağı veya muhasebe ilişkisi bulunan bazı şüpheliler tarafından nakliye şirketi kurulduğu ve deprem yardımlarının taşınmasından kişisel menfaat sağlandığı iddialarına ilişkin tespitlere ulaşıldığı belirtilmişti.

        Kamu kurumlarına teslim edildiği belirtilen bazı yardımların ise faturalarda gösterilen miktarlardan eksik olduğuna yönelik incelemelerin yapıldığı aktarılmıştı.

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        53 ŞÜPHELİ HAKKINDA OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

        Bu gelişmelerin ardından soruşturma kapsamında 53 şüpheliyi kapsayan beşinci dalga operasyon düzenlenmiş, operasyonda 45 kişi gözaltına alınmıştı.

        Devam eden çalışmalar kapsamında 4 şüpheli daha yakalanırken, gözaltındaki 49 kişinin işlemleri tamamlandı.

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        #Ahbap soruşturması
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