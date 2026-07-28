AK Parti'nin 25. kuruluş yıldönümüne özel hazırlanan logo paylaşıldı
AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yıldönümüne özel logo tasarlandı. Yeni logo AK Parti'nin sosyal medya hesabından "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır'" ifadeleriyle paylaşıldı
Giriş: 28 Temmuz 2026 - 14:09 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2001'de kurulan ve siyaset sahnesinde çeyrek asrı geride bırakan AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan logo paylaşıldı.
AK Parti'nin NSosyal hesabından, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır'" başlığıyla yapılan paylaşımda, yeni logo çalışmasına yer verildi.
Paylaşımda yer alan logoda, 25 rakamının içerisine Türk bayrağı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ayasofya, köprü, yerli yüksek hızlı tren, yerli otomobil, yerli savunma sanayisi araçları, sanayi, tarım ve ulaştırma alanlarını simgeleyen çeşitli figürler işlendi.
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