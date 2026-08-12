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        Haberler Gündem Çevre Akdeniz'de son aylarda artan plastik kirliliğinin büyük bölümü nehirlerden geliyor

        Akdeniz'de son aylarda artan plastik kirliliğinin büyük bölümü nehirlerden geliyor

        Uzmanlar, Akdeniz'de son aylarda artan mikroplastik kirliliğinin büyük bölümünün nehirlerden geldiğini ve sorunun kaynağında çözülmesi gerektiğini belirtiyor. ODTÜ İklim Merkezi ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, denizlerde görülen plastik kirliliğinin temel kaynağının karasal faaliyetler olduğunu belirterek, çözümün yalnızca plastiklerin değil, nehirlerden gelen kimyasal kirlilik, besin tuzları, kent ve tarım kaynaklı atıklar dahil tüm baskıların birlikte azaltılmasından geçtiğine dikkati çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 12:25 Güncelleme:
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        Akdeniz'deki plastik kirliliğinin kaynağı nehirler!

        Akdeniz kıyılarında yaz mevsimiyle birlikte yer yer yoğun plastik kirliliği görüldü. Özellikle Mersin, Antalya ve Muğla kıyılarındaki sahillerde biriken plastik atıklar, vatandaşlar tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İklim Merkezi ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, denizlerde görülen plastik kirliliğinin temel kaynağının karasal faaliyetler olduğunu söyledi. Atıkların büyük bölümünün nehirler aracılığıyla denize ulaştığını ve daha sonra akıntılar sayesinde geniş alanlara yayıldığını anlatan Salihoğlu, plastiklerin deniz tabanına çökelebildiğini ya da yüzeyde taşınarak kıyılarda birikebildiğini, zamanla makro, mezo ve mikroplastiklere ayrışarak deniz ekosistemi üzerinde uzun süreli baskı oluşturduğunu kaydetti.

        Salihoğlu, "Yaptığımız çalışmalar, kıyılarımızdaki plastik kirliliğinin büyük bölümünün en azından bizim nehirlerimizden kaynaklandığını gösteriyor. Öncelikle bunları azaltmamız gerekiyor. Nil Nehri'nden gelen yoğun kirliliğin de buraya ulaşması mümkün ancak bunun ne kadarının ulaştığını net olarak bilmiyoruz" dedi.

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        DOĞU AKDENİZ'DEKİ PLASTİKLERİ BATI KIYILARINA TAŞIYOR

        Taşınan plastiklerin yalnızca Adana ve Mersin kıyılarını değil, deniz akıntıları sayesinde daha uzak bölgeleri de etkileyebildiğinden bahseden Salihoğlu, Akdeniz'deki Küçük Asya Akıntısı olarak bilinen sistemin doğudan batıya doğru hareket ettiğini, bu akıntının doğu Akdeniz'deki plastikleri batı kıyılarına taşıyabildiğini ifade etti.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Bu nedenle denizlerin dijital ikizlerinin oluşturulması, erken uyarı sistemleri geliştirilmesi ve kirliliğin yayılımını tahmin eden modellerin hayata geçirilmesinin önem taşıdığına işaret eden Salihoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bu kapsamda mavi ekonomi ve deniz izleme çalışmaları yürüttüklerini bildirdi.

        "DENİZLER ARTIK BU KİRLİLİĞİ DAHA FAZLA KALDIRACAK DURUMDA DEĞİL"

        Salihoğlu, kısa süre içinde geliştirilecek modellerle plastiklerin nereden gelip nereye taşındığının daha net ortaya konacağını belirtti. Plastik kirliliğinin yalnızca kıyılarda fark edilen bir sorun olmadığını vurgulayan Salihoğlu, şöyle devam etti:

        "Denizler artık bu kirliliği daha fazla kaldıracak durumda değil. Biz kıyıda görünce tepki veriyoruz ama plastikler en küçük organizmalardan balıklara, deniz kuşlarından balinalara kadar tüm ekosistemi etkiliyor. Plastik tek başına değerlendirilmemeli. İklim değişikliği, aşırı avcılık, kimyasal kirlilik ve diğer baskılarla birlikte biyoçeşitliliği zayıflatan önemli unsurlardan biri."

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        Salihoğlu, çözümün yalnızca plastiklerin değil, nehirlerden gelen kimyasal kirlilik, besin tuzları, kent ve tarım kaynaklı atıklar dahil tüm baskıların birlikte azaltılmasından geçtiğine dikkati çekti.

        "OLAĞANÜSTÜ YOĞUNLUKTA PLASTİKLE KARŞILAŞTIK"

        Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Olgaç Güven ise son dönemde görülen plastiklerin, yıllardır izledikleri klasik plastik kirliliğinden farklı özellik taşıdığını kaydetti. Benzer kirlilik belirtilerini ilk kez 2022 yılında Mersin kıyılarında gözlemlediklerini belirten Güven, yaptıkları çalışmalarla bunun karasal kaynaklı olduğunu ortaya koyduklarını aktardı.

        Şubat ayında yürüttükleri Ulusal Deniz Kirliliği İzleme Programı çalışmaları sırasında Mersin Körfezi ve İskenderun Körfezi'nde olağanüstü yoğunlukta plastikle karşılaştıklarının altını çizen Güven, geçen yıldan bu yana Alanya, Kemer ve son dönemde Marmaris'e kadar uzanan benzer kirlilik ihbarları aldıklarını dile getirdi. Güven, özellikle şubat ayındaki yoğun yağışların ardından nehir havzalarında biriken plastik yükünün denize taşındığını düşündüklerini aktardı.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Plastik yoğunluğunun boyutunu ortaya koyan çarpıcı gözlemler yaptıklarını anlatan Güven, "Normalde deniz yüzeyindeki mikroplastikleri özel ağlarla toplar, filtrelerden geçirerek sayarız ancak Seyhan'da yaptığımız örneklemede ağımız tamamen plastikle tıkandı. Numuneleri filtreye aktarmamız mümkün olmadı. Ağın içindeki plastikleri büyük boy bir buzdolabı poşetine doldurmak zorunda kaldık. Bu, şimdiye kadar karşılaştığımız en yoğun plastik kirliliklerinden biriydi. Büyük bölümü mikroplastik değil, mezo boyutta parçalanmış plastiklerden oluşuyordu" diye konuştu.

        Güven, sözlerini, "Önce kirliliğin kaynağını bilimsel olarak kesin şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Denizden plastik toplamak bana hastalığın semptomlarıyla mücadele etmek gibi geliyor. Asıl yapılması gereken hastalığın nedenini ortadan kaldırmak" diyerek tamamladı.

        52 TESİSE PARA CEZASI KESİLDİ, 19 TESİS FAALİYETTEN MEN EDİLDİ

        Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürü Fatih Ekmekçi, önceki gün yaptığı açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren Adana, Antalya, Muğla, Mersin, Hatay ve Gaziantep'te denizde ve kıyıda mikroplastik kirliliğine karşı yapılan seri denetimlerde 52 tesise 118 milyon 211 bin 499 lira ceza kesildiğini, 19 tesisin faaliyetten men edildiğini söylemişti.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Ekiplerin bu alanda çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Ekmekçi, "Akdeniz'e has 10 sabit noktada mikroplastikleri ve plastik atıkları ayrıca inceliyoruz. Akdeniz'de Taşucu Limanı'ndan Antalya'ya kadar halihazırda işi verdiğimiz yüklenici ODTÜ ile bu konuyu çalışıyoruz. ODTÜ'müzün gemisi, Bakanlıkla bu çalışmaları yürütüyor." demişti.

        *Haberin ilk görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Akdeniz
        #Plastik kirliliği
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