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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aksaray'da define avcıları suçüstü yakalandı

        Aksaray'da define avcıları suçüstü yakalandı

        Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde kaçak kazı yapıp define arayan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 17:15 Güncelleme:
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        Aksaray'da define avcılarına suçüstü
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        Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ve Güzelyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilısu köyünde define aramak için kazı yapıldığı bilgisini aldı.

        Operasyon düzenleyen jandarma, H.T. (24), A.D. (36), N.B. (36), B.Ö. (32) ve S.K.'yi (35), kazı yaptıkları çukurda suçüstü yakaladı. 1 metal dedektörü, 2 kazma, 1 kürek, 1 tırmık olmak üzere kazı için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 kişi hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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