Alanya'da elektrik direğinde akıma kapılan işçi öldü
Alanya'da elektrik direğindeki arızayı gidermeye çalışırken akıma kapılan işçi yaşamını yitirdi
Giriş: 20 Temmuz 2026 - 00:36 Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesi Kestel Mahallesi'ndeki bir elektrik direğinde meydana gelen arızaya müdahale eden elektrik dağıtım şirketi personeli Kürşat Çetin (22), elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre elektrik direğinden indirilen Çetin'in sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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