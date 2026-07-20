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        Haberler Gündem Alanya'da elektrik direğinde akıma kapılan işçi öldü

        Alanya'da elektrik direğinde akıma kapılan işçi öldü

        Alanya'da elektrik direğindeki arızayı gidermeye çalışırken akıma kapılan işçi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 00:36 Güncelleme:
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        Elektrik direğinde akıma kapılan işçi öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesi Kestel Mahallesi'ndeki bir elektrik direğinde meydana gelen arızaya müdahale eden elektrik dağıtım şirketi personeli Kürşat Çetin (22), elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre elektrik direğinden indirilen Çetin'in sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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