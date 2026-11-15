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        Haberler Gündem Çevre Alibeyköy Barajı'na akan mavi renkli atık su mahalleliyi tedirgin etti

        Alibeyköy Barajı'na akan mavi renkli atık su mahalleliyi tedirgin etti

        İstanbul Sultangazi'de tekstil ve kot yıkama atölyelerinden kaynaklandığı öne sürülen mavi renkli atık suyun Alibeyköy Barajı'na akması, bölgede yaşayanları tedirgin etti. Çocukluğundan beri baraj göletinden balık tutup tükettiklerini belirten mahalleli Ahmet Tahirçeoğulları, "Alibeyköy Barajı'nda balıklar yaşıyor. Biz burada senelerdir balık tutuyoruz ve bu su bütün İstanbul için de kullanılıyor. O suyun barajımıza akmasını istemiyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 10:14 Güncelleme:
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        Mavi renkli atık su alarmı!

        Sultangazi Cebeci Köyü'nde, Habibler bölgesindeki tekstil ve kot yıkama atölyelerinden kaynaklandığı iddia edilen mavi renkli atık suyun Alibeyköy Barajı'na akması, bölge sakinlerini rahatsız ediyor.

        DHA'nın haberine göre düzenli olarak zaman zaman görülen mavi su hakkında konuşan Cebeci Köyü sakini Ahmet Tahirçeoğulları yetkililere seslendi.

        "BÜTÜN İSTANBUL İÇİN KULLANILIYOR"

        Tahirçeoğulları, "Cebeci köyünde yaşıyoruz. Burada Habibler'den, kot yıkama fabrikalarından gelen mavi su var. Alibeyköy Barajı'nda balıklar yaşıyor. Biz burada senelerdir balık tutuyoruz ve bunu belediye de kullanıyor. Bütün İstanbul içinde sulama da yapılıyor. O suyun akmasını istemiyoruz barajımıza" diye konuştu.

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        "ÇİFTÇİLİK YAPAN İNSANLAR VE CANLILAR ZARAR GÖRÜYOR"

        Mavi suyun balık yaşamını ve tarımı tehdit ettiğini de dile getiren Tahirçeoğulları, "Buradaki balıkları da biz devamlı çocukluğumuzdan beri oltayla tutuyoruz, yiyoruz. Pikniğe gidenler var, o suyun zararlı olduğunu düşünüyoruz. İSKİ müdahale ediyor ama buralar daha önceden koruma altına alındı. Su havzası olduğu için buraya kanal döşendi. Onun arıtmasını yapsınlar. Ona göre düzenlemesini yapsınlar; baraja akmasın. Sonuçta bizim barajlarımız, balıklar var, çiftçilik yapan insanlarımız var burada zarar görüyoruz. Yetkililere sesleniyoruz bu konuyla ilgilenirlerse seviniriz" dedi.

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        #haberler
        #istanbul
        #alibeyköy barajı
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