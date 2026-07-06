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        Bu yıl 38'incisi düzenlenen Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması yarın başlıyor

        Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, 7-12 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 17:58 Güncelleme:
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        Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması başlıyor
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        Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 38. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, 7-12 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yarışmada bu yıl; Bulgaristan, Cezayir, Güney Kore, Gürcistan, Macaristan, Meksika, Moldova, Rusya, Sırbistan, Şili, Uruguay, Yunanistan ve İran’dan 700’e yakın dansçı Altın Karagöz için sahne alacak.

        Ayrıca 23 yerli halk oyunları topluluğu da özel gösterileriyle organizasyonda yer alacak. Dansçılar, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nun yanı sıra şehrin farklı noktalarında kültürel birikimlerini Bursalıların beğenisine sunacak. Bursa, 7–12 Temmuz tarihlerinde dünyanın dört bir yanından gelen dansçıların enerjisiyle uluslararası bir kültür buluşmasına ev sahipliği yapacak.

        Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda 12 Temmuz'a kadar sürecek yarışmanın yanı sıra yabancı ülke dansçıları ve yerli halk oyunları ekipleri, 8, 9, 10 Temmuz tarihlerinde Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde yapacakları gösterilerle, Altın Karagöz’ün renklerini ve ülkelerinin kültürlerini şehre yayacak. Yarışmanın finali ise 12 Temmuz akşamı Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek.

        Yarışma, yedi kişiden oluşan uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilecek. Jüride Türkiye adına Nillgün Bilsel Demireller, KKTC adına Özlem Kadirağa, Rusya adına Pavel Zinkov, Macaristan’dan Mr. Joseph Szigetvári, Çekya’dan Mrs. Marketa Vasulkova, Güney Kore’den Dr. Prof. Kang Sunok, Bulgaristan’dan Aneliya Ivanova Nikolova yer alacak.

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