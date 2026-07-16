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        Haberler Gündem 3. Sayfa Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 46 yaralı

        Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 46 yaralı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 46 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 06:13 Güncelleme:
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        Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 46 yaralı

        İstanbul'dan Ordu istikametine giden E.V. idaresindeki çift katlı yolcu otobüsü, Amasya Merzifon'daki Sarıköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre kazada, otobüste bulunan 46 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Merzifon, Amasya, Suluova ve Gümüşhacıköy'deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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