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        Haberler Gündem Güncel Ankara'da eczacılık tarihine ışık tutacak sergi evi açılıyor

        Ankara'da eczacılık tarihine ışık tutacak sergi evi açılıyor

        Ankara Eczacılık Tarihi Sergi Evi, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümünün kutlanacağı yarın Ulus İş Hanı'nda açılacak. Ankara Eczacı Odası Başkanı Cem Abbasoğlu, sergi evinin Cumhuriyet tarihini yansıtacağını ve eczacılık mirasını genç kuşaklara aktaracağını söyledi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 13:26 Güncelleme:
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        Ankara'da "Eczacılık Tarihi Sergi Evi" açılıyor

        Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Eczacı Odası ve Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle kurulan "Ankara Eczacılık Tarihi Sergi Evi", Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümünün kutlanacağı yarın Ulus İş Hanı'nda açılacak.

        Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Eczacı Odası ve Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle kurulan sergi evindeki koleksiyonun önemli bir bölümünü, eczacılar ve yurttaşların bağışladığı eserler oluşturuyor.

        Sergi Evi'nin dikkat çeken parçaları arasında, eczacı Hüseyin Hüsnü Sarı tarafından 1919 yılında Ulus'ta kurulan İstanbul Eczanesi'ne ait tarihi eczane dolapları bulunuyor. Uzun yıllar Ulus İş Hanı'nda hizmet veren İstanbul Eczanesi, halk arasında "Atatürk'ün Eczanesi" olarak biliniyor.

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        Mustafa Kemal Atatürk ve dönemin devlet adamlarının ilaç ihtiyaçlarının karşılandığı eczanelerden olan İstanbul Eczanesi, 2017 yılı sonunda kapandı. Eczanenin tarihi dolapları, yıllar sonra yeniden aynı binada sergileniyor.

        Sergide bu dolapların yanı sıra ilaç şişeleri ve kutuları, ilaç kavanozları, havanlar, teraziler, laboratuvar araçları, fotoğraflar, orijinal belgeler ve farklı dönemlerde kullanılan eczacılık aletleri de yer alıyor. Eserler, geçmişte ilaçların nasıl hazırlandığı, saklandığı ve hastalara sunulduğuna ilişkin bilgiler verirken Ankara’da eczacılığın geçirdiği değişimi de ortaya koyuyor.

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        İki katlı Sergi Evi’nin üst katında, eczacılık tarihiyle ilgili kitapların yer aldığı bir kütüphane ile toplantı ve sergi salonu bulunuyor. Bu alanlarda eczacılık üzerine bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor. Ankara Eczacılık Tarihi Sergi Evi, yarından itibaren ziyaret edilebilecek.

        Ankara Eczacı Odası Başkanı Cem Abbasoğlu, Eczacılık Tarihi Sergi Evi'nin kuruluş sürecini ve serginin önemini anlattı.

        Abbasoğlu, Eczacılık Tarihi Sergi Evi'nin Cumhuriyet tarihine eczacılık penceresinden ışık tuttuğunu belirterek, sergi evinin Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Eczacı Odası ve Ankara Kent Konseyi işbirliğiyle hayata geçirildiğini söyledi. Sergide yer alan malzemelerin oda ve bağışçıların desteğiyle korunduğunu ifade eden Abbasoğlu, mesleğin tarihsel gelişimini yansıtan sergi evinin Ankara’nın kent hafızasına katkı sunacağını kaydetti.

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        Sergi evinde Atatürk'ün ve dönemin devlet adamlarının ilaçlarının da bulunduğu tarihi bir eczanenin yeniden canlandırıldığını belirten Abbasoğlu, araştırmacıları, öğrencileri, eczacıları ve tüm Ankaralıları sergi evini ziyaret etmeye çağırdı. Özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik atölye çalışmaları düzenlemeyi planladıklarını aktaran Abbasoğlu, bu çalışmalarla genç kuşaklara eczacılık mesleğinin tarihini tanıtmayı ve Cumhuriyet döneminden bugüne uzanan gelişimini anlatmayı amaçladıklarını ifade etti.

        İstanbul Eczanesi'nin son sahibi Ömer Faruk Erdem, 1979 yılında mesleğe başladığını belirterek, eczanesini 31 Aralık 2017'de "ekonomik koşullar" nedeniyle kapatmak zorunda kaldığını söyledi.

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        Eczanesinin yeniden hayat bulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdem, eczanenin tarihi malzemelerini sergileyen Ankara Eczacı Odası'na ve projeye katkıları dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti.

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        #eczacılık
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