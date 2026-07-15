Ankara'da otobüs iş yerine çarptı: 7 yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan belediye otobüsü, trafo ile 3 otomobile çarpıp iş yerine çarptı, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Mamak Caddesi Şafaktepe Parkı yanında meydana geldi. Kızılay-Zirvekent seferini gerçekleştiren 334 hat numaralı belediye otobüsü, şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle trafoya ve caddedeki 3 araca çarpıp, oto aksesuar dükkanına girdi.

Kazada, otobüs şoförü ile birlikte 7 kişi yaralandı. Trafodaki hasar nedeniyle bölgede elektrikler kesilirken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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Caddede esnaflık yapan Ali Yağlı, "Otobüs hızlıydı. 'Şoför kalp krizi geçirdi' diye söyleniyor. Zaten şoktaydı, kendinde değildi" dedi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan kazaya ilişkin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 14.20 sıralarında Mamak ilçesi Mamak Caddesi istikametinde, EGO Genel Müdürlüğümüze bağlı 334 hat numaralı otobüsün karıştığı bir trafik kazası meydana gelmiştir. Araç kamera kayıtları, teknik ve idari incelemeler ivedilikle başlatılmıştır. Kaza sonucunda şoförümüz dahil 7 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere nakledilmiş olup tedavileri devam etmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Kazanın oluş şekli ve sorumluluk durumuna ilişkin incelemeler emniyet birimleri ve ilgili kurumlar tarafından başlatılmış olup titizlikle sürdürülmektedir" denildi.