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        Arazide kasalar dolu bozulmuş balık!

        İstanbul Arnavutköy'de ticari araçla çayırlık alana gelen bir kişi, kasalar içerisindeki onlarca bozulmuş balığı araziye döktü. Tespit edilen kişiye 40 bin lira ceza yazıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 09:36 Güncelleme:
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        Arazide kasalar dolu bozulmuş balık!

        Arnavutköy'de ticari araçla çayırlık alana gelen bir kişi, kasalar içerisindeki onlarca bozulmuş balığı araziye döktü. O anları fark eden bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek ihbarda bulundu.

        İHA'nın haberine göre görüntüler üzerine harekete geçen Arnavutköy Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, aracın plakasından kişiyi tespit etti. Çevreyi kirlettiği belirlenen kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 40 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Olay, Arnavutköy Dursunköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari araçla bölgedeki çayırlık alana gelen bir kişi, aracında bulunan kasalar dolusu bozulmuş balığı araziye döktü. Onlarca balığın ve balık kasalarının gelişigüzel şekilde doğaya bırakıldığını fark eden bir vatandaş, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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        Görüntülerin ihbar olarak Arnavutköy Belediyesi ekiplerine ulaştırılması üzerine Trafik Zabıta ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, ticari aracın plakasını tespit ederek sürücünün kimliğine ulaştı.

        40 BİN LİRA CEZA

        Yapılan çalışmaların ardından tespit edilen kişi hakkında çevreyi kirletmekten 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında işlem yapıldı ve 40 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Ticari araç da yürütülen işlemler kapsamında Arnavutköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü merkezi önüne getirildi.

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        Öte yandan bozulmuş balıklar ve kasaların çayırlık alana bırakıldığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Zabıta ekiplerinin tespit ettiği araç ile gerçekleştirilen işlemler de ayrıca görüntülendi.

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