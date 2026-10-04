Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da kaza bölgesine giren otomobil, ikinci kazaya neden oldu: 1’i ağır 12 yaralı

        Aydın'da kaza bölgesine giren otomobil, ikinci kazaya neden oldu: 1’i ağır 12 yaralı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, iddiaya göre alkollü sürücünün kullandığı otomobil, başka bir kazanın olduğu bölgede ikinci bir kazaya neden oldu. Kazada 1'i ağır, 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 06:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kaza bölgesinde ikinci kaza!

        Kaza, saat 01.00 sıralarında Nazilli Denizli Karayolu Mergen Çayı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Aydın istikametinde bir otomobilin TIR’a arkadan çarptığı kaza sonrası bölgeye giden polis ve jandarma ekiplerinin olaya müdahale ettiği esnada, 09 L 2548 plakalı otomobilin sürücüsü A.T., direksiyon hakimiyetini kaybederek, bölgede ikinci kazaya neden oldu. A.T.'nin kullandığı otomobil, önce 09 FS 773 plakalı otomobile, ardından 42 FJN 26 plakalı hafif ticari araca ve 35 APF 852 plakalı otomobile çarptı.

        12 KİŞİ YARALANDI

        Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana gelirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan A.T., Ü.G., N.Y., Ö.G., M.B., K.D., B.D., G.Y., K.G., M.E., E.Ç. ve M.G. ile birlikte toplam 12 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        REKLAM

        ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

        Yaralılardan A.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazaya neden olduğu belirlenen sürücü A.T.’nin, hastanede gerçekleştirilen kan testinde alkollü olduğu belirlendi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Kaza
        #Aydın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti!
        Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail, yolcu listesini 2 gün önce almış
        İsrail, yolcu listesini 2 gün önce almış
        Bahçeli: Türkiye arınma sürecinden geçiyor
        Bahçeli: Türkiye arınma sürecinden geçiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te
        Baba 46 gün görüntü aradı, sürücü tutuklandı
        Baba 46 gün görüntü aradı, sürücü tutuklandı
        F.Bahçe'den Azerbaycan'da olaylı prova!
        F.Bahçe'den Azerbaycan'da olaylı prova!
        Benzin istasyonunda yangının nedeni belli oldu
        Benzin istasyonunda yangının nedeni belli oldu
        Mersin soruşturmasında evden servet çıktı
        Mersin soruşturmasında evden servet çıktı
        “Çirkinler” operasyonunda 5 gözaltı
        “Çirkinler” operasyonunda 5 gözaltı
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        Ronaldo krizinde yeni gelişme!
        Ronaldo krizinde yeni gelişme!
        Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul yapıldı!
        Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul yapıldı!
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Hepiniz istifa edin gidin!"