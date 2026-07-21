Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bakan Çiftçi'den dondurma sürprizi

        Bakan Çiftçi'den dondurma sürprizi

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bağcılar İlçe Temsilciliğinin yaz okulunda eğitim gören öğrencilerin video çekerek sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den karşılık buldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 00:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Çiftçi'den dondurma sürprizi

        TÜGVA Bağcılar İlçe Temsilciliğinin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda bir öğrenci, "İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi bu videoya yorum yaparsa Gökhan abimiz bize dondurma ısmarlayacak" ifadelerini kullanırken, diğer öğrenciler de çağrıya destek verdi.

        Öğrencilerin çağrısına kayıtsız kalmayan Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından "Gençler gözlerinizden öpüyorum. Dondurmalar bizden." yorumunu yaptı.

        Bunun üzerine Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, yaz okulunu ziyaret ederek Bakan Çiftçi'nin selamlarını öğrencilere iletti ve dondurmaları dağıttı.

        Öğrencilere dondurmaların dağıtıldığı anlara ilişkin görüntüler de TÜGVA Bağcılar İlçe Temsilciliğinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dünyada Nasıl? - 19 Temmuz 2026 (Yapay Zeka İşimizi Elimizden Alır Mı?)

        Kademeli emeklilik çıkacak mı? Almanya'yı neden terk ediyorlar? 8 saat tarih mi oluyor? Uzaktan çalışma tarih mi oluyor? Z kuşağının işverenden talebi ne? Dünyada Nasıl'da Gizem Ösün sordu; Gazeteci Perihan Sürmen, İş Dünyası Danışmanı Murat Yerdekalmazer ve Habertürk Atina Muhabiri Taki Berberakis ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yaklaşık 100 ABD askeri yaralandı" iddiası
        "Yaklaşık 100 ABD askeri yaralandı" iddiası
        ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
        ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
        Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
        Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
        "Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir"
        "Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir"
        Trump: Bedelini kat kat ödeyecekler
        Trump: Bedelini kat kat ödeyecekler
        Galatasaray'da Lemina gelişmesi!
        Galatasaray'da Lemina gelişmesi!
        Galatasaray için Pulisic iddiası!
        Galatasaray için Pulisic iddiası!
        Sarıyer'de vale ve değnekçi operasyonu!
        Sarıyer'de vale ve değnekçi operasyonu!
        Galatasaray'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Galatasaray'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı
        Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        'Gossip Girl'ün yıldızı Bodrum'da
        'Gossip Girl'ün yıldızı Bodrum'da
        79 yıl önce İstanbul
        79 yıl önce İstanbul
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        Kazım Koyuncu filmi geliyor
        Kazım Koyuncu filmi geliyor
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?