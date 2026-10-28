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        Haberler Gündem Bakan Ersoy, Cumhuriyetin 103. yılında birlik ve beraberliği vurguladı

        Bakan Ersoy, Cumhuriyetin 103. yılında birlik ve beraberliği vurguladı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin milli egemenlik ile birlik ve beraberliğin en güçlü teminatlarından biri olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha güçlü bir gelecek inşa etmek için kararlılıkla çalışıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 17:54 Güncelleme:
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        'Cumhuriyet ortak mirasımız'

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını belirten Ersoy, Cumhuriyeti korumanın, yaşatmanın ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmanın ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

        "CUMHURİYETİMİZİN 103. YILINI GURURLA KUTLUYORUZ"

        Mesajında Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasından Cumhuriyetin ilanına uzanan tarihi sürece değinen Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

        "Türk tarihi şanlı zaferlerle doludur. Bir asrı aşkın süre önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, her türlü yokluk ve zorluğa rağmen işgal güçlerine karşı kahramanca savaşmış; bu destansı mücadele, 30 Ağustos 1922'de büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Bu büyük zafer, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetimizin ilanıyla taçlanmıştır. Bugün bizler, Cumhuriyetimizin ilanının 103. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutluyoruz."

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        "BU BÜYÜK MİRASI KORUMAK HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞUDUR"

        Cumhuriyetin milli egemenlik, birlik ve beraberlik açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Ersoy, mesajında şu değerlendirmede bulundu:

        "Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil; milli egemenliğimiz ile birlik ve beraberliğimizin en güçlü teminatlarından biridir. Bu büyük mirası korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur."

        "DAHA GÜÇLÜ BİR GELECEK İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞIYORUZ"

        Kültürel mirasın korunması ve kültür sanat faaliyetlerinin toplumun her kesimine ulaştırılması için yürüttükleri çalışmalara da değinen Bakan Ersoy, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına ilişkin hedeflerini şöyle anlattı:

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        "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kültürel mirasımızı korumak, kültür ve sanatı toplumumuzun her kesimiyle buluşturmak ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha güçlü bir gelecek inşa etmek için kararlılıkla çalışıyoruz."

        ATATÜRK VE MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANLARINI ANDI

        Bakan Ersoy, mesajının sonunda Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele kahramanlarını ve şehitleri anarak gazilere şükranlarını sundu.

        Ersoy, mesajını şu sözlerle tamamladı:

        "Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden kutluyorum."

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        #Mehmet Nuri Ersoy
        #cumhuriyet bayramı
        #haberler
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