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        Haberler Gündem Bakan Fidan’dan diplomasi trafiği

        Bakan Fidan’dan diplomasi trafiği

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 20:25 Güncelleme:
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        Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

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        #Bakan Fidan
        #haberler
        #gazze
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