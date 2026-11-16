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        Haberler Gündem Bakan Kurum, iklim dönüşümünde ülkelerin farklı koşullarının gözetilmesini istedi

        Bakan Kurum, iklim dönüşümünde ülkelerin farklı koşullarının gözetilmesini istedi

        COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim dönüşümünde ülkelerin ekonomik ve sosyal koşullarının dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Adil geçişin tek bir reçetesi olamaz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 21:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Adil geçişin tek bir reçetesi olamaz'

        COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Adil Geçişe İlişkin Dördüncü Yıllık Üst Düzey Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, iklim dönüşümünün toplumun farklı kesimleri üzerindeki etkilerine dikkati çekti. Çalışanların mesleklerinin geleceğini, ailelerin enerji faturalarını, küçük işletmelerin yatırım maliyetlerini, gençlerin ise yeni ekonomideki yerlerini düşündüğünü belirten Kurum, adil geçişin tüm bu sorulara güven veren cevaplar üretebilmek olduğunu söyledi. Düşük emisyonlu ve iklime dirençli ekonomiye geçişin yeni sanayiler, teknolojiler ve iş alanları oluşturduğunu ifade eden Kurum, bu dönüşümün toplumun her kesimine imkan sunması gerektiğini vurguladı. Çalışanların yeni beceriler kazanmasının, dönüşümden etkilenen bölgelerin ekonomik açıdan güçlenmesinin ve ailelerin sosyal güvenliğinin korunmasının sürecin ayrılmaz parçaları olduğunu dile getirdi.

        "ADİL GEÇİŞİN TEK BİR REÇETESİ OLAMAZ"

        Her ülkenin iklim dönüşümüne farklı koşullarda başladığını belirten Bakan Kurum, "Enerji kaynaklarımız, mali imkanlarımız, sanayi yapılarımız ve kalkınma ihtiyaçlarımız birbirine benzemiyor. Bu yüzden adil geçişin tek bir reçetesi olamaz. Ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreli kabiliyetler ilkesi bize önemli bir çerçeve sunuyor. Ülkelerin kendi koşullarına göre belirlediği yolları desteklerken yoksulluğun azaltılmasını, enerjiye erişimi ve kalkınma hakkını da birlikte gözetmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın COP31 Liderler Zirvesi'nde finansmanın en fazla ihtiyaç sahibi ülkelere ulaşmasının ve ülkelerin ulusal önceliklerinin korunmasının önemini vurguladığını aktaran Kurum, bu yaklaşımın adil geçişin özüyle örtüştüğünü belirtti. Kurum, dönüşümün faydaları kadar maliyetlerinin de hakkaniyetle paylaşılması gerektiğini söyledi.

        "ADİL GEÇİŞ MEKANİZMASI'NIN NASIL İŞLEYECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYORUZ"

        Birleşik Arap Emirlikleri Adil Geçiş Çalışma Programı kapsamında bugüne kadar enerji, istihdam, sosyal koruma, gıda güvenliği, sanayi ve iklim direnci alanlarında önemli bir birikim oluştuğunu belirten Kurum, Antalya'da daha somut bir görev üstlendiklerini ifade etti.

        Bakan Kurum, "COP30'da geliştirilmesine karar verilen Adil Geçiş Mekanizması'nın nasıl işleyeceğini şekillendiriyoruz. Bu mekanizmanın, çalışma programında yıllardır biriken görüşleri gerçek ihtiyaçlarla buluşturmasını önemsiyoruz. Ülkeler ihtiyaç duyduklarında teknik uzmanlığa ulaşabilmeli, kurumlarının kapasitesini geliştirebilmeli, bilgi ve tecrübe paylaşımından yararlanabilmeli. Yerel yönetimler de dönüşümden doğrudan etkilenen topluluklarla çalışırken daha güçlü araçlara sahip olmalı. Burada yeni yapılardan çok, mevcut imkanları birbirine daha iyi bağlayan ve ülkelerin talebine cevap veren bir sistem oluşturmak kıymetli olacak." dedi.

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        #Murat Kurum
        #cop31
        #haberler
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