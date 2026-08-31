Bakan Memişoğlu, D-8 Genel Sekreteri Mahmood ile bir araya geldi

Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından, D-8 Genel Sekreteri Sohail Mahmood ile Bakanlıkta yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Memişoğlu, "Görüşmemizde; Üreten Sağlık vizyonumuz, sağlık alanında ortak üretim imkânları, üretim süreçlerine yönelik fizibilite çalışmaları ve ülkeler arasında ortak bir sağlık ekosistemi oluşturulması konularını ele aldık. Sağlık alanında uluslararası iş birliklerimizi geliştirmeye ve ortak çalışmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Sayın Sohail Mahmood’a nazik ziyaretleri ve kıymetli görüşleri için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.