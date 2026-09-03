Balıkesir'de iki kardeş arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Karesi ilçesi Maltepe Mahallesi'nde A.O. (50) ikametinin bahçesine geldiği sırada kardeşi Y.T.O. (48) ile arasında tartışma çıktı.

Alkol kullanımı nedeniyle başladığı belirtilen sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. İddiaya göre yaşanan arbede sırasında iki kardeş de bıçakla yaralandı.

İHA'nın haberine göre, olayda ağır yaralanan Y.T.O. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli ağabey yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.