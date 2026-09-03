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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir'de iki kardeş arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

        Balıkesir'de iki kardeş arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

        Balıkesir'de iki kardeş arasında çıkan kavga kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda ağır yaralanan kardeş hayatını kaybetti, şüpheli ağabey yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 07:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ağabeyi tarafından bıçaklanan kardeş öldü

        Karesi ilçesi Maltepe Mahallesi'nde A.O. (50) ikametinin bahçesine geldiği sırada kardeşi Y.T.O. (48) ile arasında tartışma çıktı.

        Alkol kullanımı nedeniyle başladığı belirtilen sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. İddiaya göre yaşanan arbede sırasında iki kardeş de bıçakla yaralandı.

        İHA'nın haberine göre, olayda ağır yaralanan Y.T.O. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli ağabey yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Balıkesir
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