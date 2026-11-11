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        Haberler Gündem Balıkesir'de yol verme tartışmasında kimlik soran polis hakkında soruşturma başlatıldı

        Balıkesir'de yol verme tartışmasında kimlik soran polis hakkında soruşturma başlatıldı

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde, yol verme tartışmasında diğer aracın yolunu keserek kimlik soran polis memuru hakkında idari soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 20:21 Güncelleme:
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        Yol verme tartışmasında polise soruşturma

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, Karesi ilçesi sınırlarında İl Emniyet Müdürlüğümüzde görevli bir polis memurunun seyir halindeyken bir aracın yolunu keserek kimlik sorma görüntülerine ilişkin ilgili personel hakkında İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından idari soruşturma başlatılmıştır.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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        #Balıkesir
        #haberler
        #Yol verme tartışması
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