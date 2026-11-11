Balıkesir'de yol verme tartışmasında kimlik soran polis hakkında soruşturma başlatıldı

COP31'de ses getiren panel

Koç Holding'in Küresel İş Ortaklığını üstlendiği COP31 kapsamında, "Taahhütlerden Eyleme: Küresel İklim Gündeminde İş Dünyasının ve Politikaların Rolü" paneli gerçekleştirildi. COP31 Başkanı Murat Kurum'un açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte ABD eski Başkan Yardımcısı Al Gore ana konuşmacı oldu.... Daha Fazla Göster Koç Holding'in Küresel İş Ortaklığını üstlendiği COP31 kapsamında, "Taahhütlerden Eyleme: Küresel İklim Gündeminde İş Dünyasının ve Politikaların Rolü" paneli gerçekleştirildi. COP31 Başkanı Murat Kurum'un açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte ABD eski Başkan Yardımcısı Al Gore ana konuşmacı oldu. IEA Başkanı Fatih Birol'un moderasyonunu yaptığı panelde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, "Enerji, sanayide yalnızca bir maliyet unsuru olmaktan çıkarak küresel rekabetin belirleyici unsuru haline geldi" dedi. Daha Az Göster