Ankara'da vurulan bozayı ve yavrusundan yeni görüntüler

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde Soğuksu Milli Parkı'nda, vurulan anne bozayı ve yavrusunun, diğer yavrularla güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde ayı ailesinin bölgedeki restoranın bahçesinde ve çevresinde dolaştığı görüldü.(DHA)