Bartın Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesi kısmi taşkına neden oldu
Bartın Irmağı'nda sağanağın etkisiyle su seviyesinin yükselmesi kısmi taşkına yol açtı. Su seviyesinin yükselmesiyle Yalı mevkisindeki iskeleler, yürüyüş yolları ile Çağlayan piknik alanının bir bölümü su altında kaldı
Giriş: 24 Kasım 2026 - 10:56 Güncelleme:
Bartın'da kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle Bartın Irmağı'nın su seviyesi yükseldi.
Su seviyesinin yaklaşık 4 metre yükselmesi sonucu Yalı mevkisindeki iskeleler, yürüyüş yolları ile Çağlayan piknik alanının bir bölümü su altında kaldı.
Bartın Belediyesi ve polis ekiplerince piknik alanı yoluna güvenlik şeridi çekildi, bölge araç ve yaya girişine kapatıldı.
Çağlayan mevkisindeki taşkın dronla görüntülendi.
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