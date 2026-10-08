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        Beşiktaş'ta yol çöktü

        Beşiktaş'ta yolda çökme meydana geldi. Bu sırada sokaktan herhangi bir aracın geçmemesi olası bir kazayı önledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 18:49 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta yol çöktü

        DHA'nın haberine göre; olay, saat 16.30 sıralarında Akatlar Mahallesi Selçuklar Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 1 ay önce de çökmenin meydana geldiği noktada yapılan tamirat çalışmasına rağmen bugün yeniden çökme meydana geldi. Bu sırada sokaktan herhangi bir aracın geçmemesi olası bir kazayı önledi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis çökmenin meydana geldiği noktayı şeritle kapatırken, belediye ekipleri çöken yolu onarmak için çalışma başlattı.

        Çevrede bulunan esnaf Hamdi Örenç, "Birkaç dakika önce bir okul servisi geçti.

        Servis geçti ondan sonra çöktü. Bir ay önce biz telefon açtık gelip yama yaptılar” dedi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #beşiktaş
        #haberler
        #yol çökmesi
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