Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Emre Akmaz yürütücülüğünde, araştırmacılar Prof. Dr. Aşkın Özocak, Prof. Dr. Ertan Bol, Prof. Dr. Sedat Sert, Arşiv Görevlisi Dr. Kadir Kocaman ve Dr. Eylem Arslan Çakır, beton atıklarının geri kazanılarak altyapı projelerinde yeniden değerlendirilmesine ilişkin çalışma başlattı.

ABD'deki George Mason Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Burak Tanyu ve Prof. Dr. Erol Güler'in danışmanlığında "Yıkımdan Döngüsel Geleceğe: Beton Atıklarının İklime Dirençli Kent Altyapılarında Kullanımı" projesi hazırlandı.

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Projeyle, deprem ve kentsel dönüşümün ardından ortaya çıkan beton atıklarının uygun araştırma ve geri kazanım işlemlerinin ardından agrega olarak kullanılması, doğal kaynak tüketiminin azaltılması, atık yönetimine katkı sağlanması ve sürdürülebilir altyapı uygulamalarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Geri kazanılmış beton agregalarının, yol yapılarının temel ve alt tabakalarında, istinat duvarlarının arka dolgularında, drenaj sistemlerinde, içme suyu ve diğer altyapı iletim hatlarının boru yataklama ve dolgu uygulamalarında, rekreasyon alanlarında, kaldırım ve tretuvar taşı üretiminde kullanılması planlanıyor.

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Malzemelerin fiziksel, mekanik ve çevresel özelliklerinin değerlendirilerek farklı mühendislik uygulamalarına uygunluğunun araştırılmasının amaçlandığı proje, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda uluslararası katılımcılara tanıtıldı.

Dr. Emre Akmaz, geoteknik alanında çalışmalar yaptığını belirterek, Sakarya'nın deprem kenti olması nedeniyle deprem sonrası yapılacak çalışmaları ele aldıklarını söyledi. Yıkımdan döngüsel geleceğe çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Akmaz, "Atıkları aslında doğru şekilde kullanırsak, doğal agrega ve ürünlere daha az ihtiyaç duyarak sürdürülebilir altyapı kurmayı hedefliyoruz. Tabii burada birçok test yapılması gerekiyor, fiziksel ve kimyasal testlere ihtiyacımız oluyor. Ekibimiz bununla alakalı ciddi çalışmalar yapıyor" dedi.

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Akmaz, geoteknik ekibinin öncelikli hedefinin daha sürdürülebilir bir şehir altyapısı kurmak ve topluma katkı sağlamak olduğunu belirterek, Sakarya'nın zemininin depremsellik açısından önem arz ettiğini, bu doğrultuda sıvılaşma problemi üzerine çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Sürdürülebilir bir gelecek için geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımının önemine işaret eden Akmaz, şunları söyledi:

"Bu malzemeleri kullanarak daha az ve verimli kaynak ile daha doğru çözümlemeler üreterek sürdürülebilir, dayanıklı ekosistem inşa etmek istiyoruz. Hayatımızın her yerinde geri dönüştürülebilir, ekonomiye katkı sağlayabilecek sistemler ve ürünler var. Beton veya asfalt atığı, geogrid (inşaat ve altyapı zeminlerinin taşıma kapasitesini artırmak için kullanılan malzeme) veya geotekstil (su geçirgenliğine sahip sentetik veya doğal liflerden üretilen malzeme) malzemeyi kullanarak, ekosistemin içinde doğru analizler ve mühendislik hesaplamaları yaparak daha sürdürülebilir bir toplum inşa edebiliriz. Sakarya Üniversitesi olarak her zaman toplumumuzun, ülkemizin ve dünyanın faydasına yarar sağlamaya devam edeceğiz."

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Akmaz, geoteknik alanında yol, uçak pistleri ve birçok altyapı projeleri kapsamında çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Bunlardan birinin yol tasarımı olduğunu belirten Akmaz, şunları kaydetti:

"Yol tasarımında asfaltın geri dönüştürülmüş halini tekrardan belli karışım oranıyla yol temelinde kullanıyoruz. Hatta burada belli başlı sürdürülebilir malzemeleri de deniyoruz, bunlara geosentetikler yani zemin ve kaya yapılarının dayanımını yükseltmek için kullanılan malzeme diyorlar. Bu malzemeler aslında bir noktada zeminin içine yerleştirdiğimiz bir donatı gibi ve çalışmalarımızda bize fayda sağlıyor. Daha dayanıklı yollar yapabiliyoruz, daha uzun ömürlü oluyor. Yollarda gördüğümüz o çatlakların daha uzun sürede olmasını hedefliyor, hızlı şekilde yolların deforme olmaması için çalışmalar geliştiriyoruz."