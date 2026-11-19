FIFA'da 2027 başkanlık seçiminde bu görevi 2016'dan beri sürdüren Gianni Infantino'nun da aralarında yer aldığı 4 isim adaylık başvurusunda bulundu.

Başkan adaylığı başvurusu için süre dün gece dolarken seçimin 18 Mart 2027'de Fas'ta yapılması planlanıyor.

FIFA başkanlığına aday olanların, 211 üye federasyondan en az beşinin yazılı desteğiyle birlikte dün gece yarısına kadar başvuruda bulunmaları gerekiyordu.

Başkan adaylığı başvurusunda bulunanlar hakkında FIFA'dan resmi açıklama henüz yapılmazken 4 isim, yarışa katıldığını duyurdu.

18 Şubat 2027'ye kadar hangi adayların uygunluk kontrollerinden geçerek 18 Mart'ta Fas'ta yapılacak başkanlık yarışına katılmaya hak kazanacağı açıklanacak.

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2016'dan bu yana kurumun başında bulunan Infantino, bu seçimde bir dönem daha görev almak için aday oldu.

Infantino, FIFA turnuvalarına özel yatırım çekme planının ardından uluslararası futbol camiasından tepki görmüştü.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, eleştirdiği Infantino'nun yerine geçme yarışına girmeyeceğini açıklarken UEFA, Infantino'ya rakip aday olan Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Philippe Diallo'ya destek veriyor.

Gianni Infantino

GIANNI INFANTINO

56 yaşındaki İsviçre asıllı İtalyan avukat, bir yolsuzluk skandalının ardından istifa eden Sepp Blatter'in yerine 2016 yılında FIFA başkanı oldu.

Infantino'nun başkanlığı sürecinde FIFA, Dünya Kupası'ndaki takım sayısını 32'den 48'e çıkardı ve turnuvaya VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemini getirdi.

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Infantino, FIFA turnuvalarına özel yatırım çekme planlarının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından uluslararası futbol camiası tarafından istifa etmesi yönünde baskı altında bulunuyor.

Kohzo Tashima

KOHZO TASHIMA

Cumartesi günü 69 yaşına girecek olan Kohzo Tashima, geçmişte Japonya Milli Takımı'nda forma giymiş ve daha sonra genç milli takımlarda antrenörlük yapmış bir isim.

Japonya Futbol Federasyonunda genel sekreterlik ve başkanlık görevlerinde bulunan Tashima, şu anda ise onursal başkanlık yapıyor.

Tashima, 2015'ten bu yana Asya federasyonlarını FIFA'nın yönetim kurulunda temsil ediyor.

Philippe Diallo

PHILIPPE DIALLO

2023 yılından bu yana Fransa Futbol Federasyonu (FFF) başkanlığı görevini yürüten 63 yaşındaki Philippe Diallo, uluslararası futbol siyasetine yeni giren bir spor yöneticisi konumunda bulunuyor.

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Diallo, Nisan 2023'te Avrupa futbolunun yönetim organı olan UEFA'nın İcra Kurulu'na seçildi.

Adaylığını açıklayan Diallo, mevcut FIFA yönetimini sporun "itibarını zedelemekle, futbolun imajına zarar vermekle ve bölünme zehrini yaymakla" suçlamıştı.

Ramon Vega

RAMON VEGA

İsviçre Milli Takımı ve Tottenham'da forma giymiş 55 yaşındaki eski futbolcu Ramon Vega, FIFA başkanlık seçimlerinde aday olmak istediğini açıkladı.

Vega, daha önceki başkanlık girişimlerinde oy pusulasına girebilmek için gereken desteği toplayamamıştı.