Beton mikseri denize düştü! Can kaybı var!
Mersin'de meydana gelen feci kazada, şarampole devrilen ve denize düşen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş: 17 Kasım 2026 - 15:53 Güncelleme:
Mersin'in Aydıncık ilçesinde denize düşen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre Onur Kara'nın (29) kullandığı plakası öğrenilemeyen beton mikseri, Mersin-Antalya kara yolunun Yenikaş mevkisinde şarampole devrildi.
Eğimli arazide yuvarlanan araç, denize düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgede araştırma yapan ekipler, arazide hareketsiz yatarken bulunan Kara'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Beton mikserinin sudan çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
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