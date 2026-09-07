Bolu Belediyesi davasında savunma yapan Özcan rahatsızlandı

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında görevinden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da bulunduğu 4’ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması tamamlandı.

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Tanju Özcan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

MÜŞTEKİDEN "PARA İSTENDİ" İDDİASI

Duruşmada dinlenen müşteki N.G., Alpağutbey Mahallesi'nde yapacağı inşaatla ilgili belediyeye yaptığı başvurulara geç veya olumsuz yanıt aldığını öne sürdü.

N.G., imardan sorumlu Başkan Yardımcısı Tuna Özcan ile yaptığı görüşmede, Tanju Özcan’ın talebiyle kendisinden 3,5 milyon lira istendiğini, sanık Süleyman Can’ın ise "Tanju Bey 4 milyon lira istiyor" dediğini iddia etti.

Müşteki, daha sonra miktarın 2,5 milyon liraya düşürüldüğünü, bunun 1 milyon lirasını nakit, 1,5 milyon lirasını ise çek olarak vermeyi kabul ettiğini ileri sürdü.

SANIKLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Müşteki beyanlarının ardından savunma yapan sanıklar, yöneltilen suçlamaları reddetti.

Tanju Özcan, N.G’nin ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savunarak telefon kayıtları ile müşteki beyanları arasında çelişkiler bulunduğunu öne sürdü.

Özcan, soruşturmanın başından bu yana süreci "siyasi" olarak nitelendirmediğini belirterek, kendisini cezaevinde tutmaya yönelik bir süreç yürütüldüğünü iddia etti.

ÖZCAN SAVUNMASI SIRASINDA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Hakkındaki suçlamalara ilişkin savunma yapan Tanju Özcan, konuşması sırasında rahatsızlandı.

Özcan’ın kısa süreli baygınlık geçirmesi üzerine duruşmaya ara verildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından duruşmaya devam edildi.

Özcan, tutukluluk sürecinin sağlık durumunu olumsuz etkilediğini belirterek yaklaşık bir yılda 25 kilo verdiğini söyledi.

MAHKEMEDEN TUTUKLULUKLARIN DEVAMINA KARAR

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını, adli kontrol tedbiri uygulanan sanıklar yönünden ise tedbirlerin sürdürülmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının beyanlarının ardından tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin de sürdürülmesine hükmeden heyet, taraf avukatlarına tevsii tahkikat taleplerini sunmaları için 5 gün süre verdi.

Duruşma 19 Ekim tarihine ertelendi.

İDDİANAMEDE YÜKSEK HAPİS CEZALARI İSTENİYOR

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 178 sayfalık iddianamede, Tanju Özcan hakkında çeşitli suçlardan toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Süleyman Can ve diğer sanıklar hakkında da farklı suçlamalar kapsamında değişen oranlarda hapis cezaları isteniyor.

Davanın ilk duruşmasında Tanju Özcan, Ali Sarıyıldız, Mustafa Altındal ve Süleyman Can’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.

FOTO: İHA arşivi