Bolu Belediyesindeki usulsüz ödeme soruşturmasında 6 şüpheli serbest kaldı

Bolu Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, çöp toplama hizmetini gerçekleştiren yüklenici firmaya yapılan ödemeler incelemeye alındı.

İncelemelerde, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildiği ve bu doğrultuda evrak düzenlendiği öne sürüldü. Soruşturmada, bu yöntemle yüklenici firmaya toplam 34 milyon 288 bin 376 lira fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi.

Aralarında belediye yöneticileri, çalışanları ve şirket yetkililerinin bulunduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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14 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltı kararlarının ardından jandarma ekipleri, 1 Eylül’de 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunduğu belirtilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma birimlerindeki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Bolu Adliyesi’ne sevk edildi.

6 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL KARARI

Savcılık işlemlerinin ardından şüphelilerden 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 8 şüphelinin ise hakimlikteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Soruşturma kapsamında kalan şüphelilerin adliyeye sevk sürecinin sürdüğü bildirildi.