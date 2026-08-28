Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bolu'da 1 günde 15 derecelik fark!

        Bolu'da 1 günde 15 derecelik fark!

        Bolu'da sıcaklık 15 derece birden düştü. Kentte dün termometreler 30 dereceyi gösterirken, bugün 15 derece olarak ölçüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 17:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bolu'da 1 günde 15 derecelik fark!

        Termometrelerin dün 30 dereceyi gösterdiği Bolu'da bugün sıcaklık yarı yarıya düşerek yerini sağanak yağışa bıraktı.

        İHA'nın haberine göre Bolu genelinde dün bunaltıcı bir gün yaşanırken, termometreler 30 dereceyi gösterdi.

        Ancak kentte bugün hava durumu aniden değişti. Sıcaklıkların bir anda 15 derece birden düşmesiyle birlikte termometreler 15 dereceye kadar geriledi. Ani sıcaklık düşüşüyle beraber kent merkezinde gün içerisinde aralıklarla sağanak yağmur etkili oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #hava durumu
        #Bolu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İETT otobüsü kaza yaptı
        İETT otobüsü kaza yaptı
        3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular!
        3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular!
        12 yaşındaki çocuğa rekor tazminat
        12 yaşındaki çocuğa rekor tazminat
        Bugün Ne Oldu? 28 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 28 Ağustos 2026 haberleri
        Rafael Leao transferinde mutlu son!
        Rafael Leao transferinde mutlu son!
        Taşla saldırdığı TIR şoförü, otomobili önüne katıp kaçtı!
        Taşla saldırdığı TIR şoförü, otomobili önüne katıp kaçtı!
        Tolga Akış tutuklandı
        Tolga Akış tutuklandı
        38 dosyadan aranıyordu! "Ponzi Mine" yakalandı!
        38 dosyadan aranıyordu! "Ponzi Mine" yakalandı!
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
        Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
        Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
        Sanayiye 250 milyar liralık finansman paketi
        Sanayiye 250 milyar liralık finansman paketi
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Oppong F.Bahçe için İstanbul'a geldi!
        Oppong F.Bahçe için İstanbul'a geldi!
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'e üst düzey devlet töreni
        "Bosna kasabı" Mladic'e üst düzey devlet töreni
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Makarna sevenler dikkat!
        Makarna sevenler dikkat!
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası