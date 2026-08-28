Bolu'da 1 günde 15 derecelik fark!
Bolu'da sıcaklık 15 derece birden düştü. Kentte dün termometreler 30 dereceyi gösterirken, bugün 15 derece olarak ölçüldü
Giriş: 28 Ağustos 2026 - 17:37 Güncelleme:
Termometrelerin dün 30 dereceyi gösterdiği Bolu'da bugün sıcaklık yarı yarıya düşerek yerini sağanak yağışa bıraktı.
İHA'nın haberine göre Bolu genelinde dün bunaltıcı bir gün yaşanırken, termometreler 30 dereceyi gösterdi.
Ancak kentte bugün hava durumu aniden değişti. Sıcaklıkların bir anda 15 derece birden düşmesiyle birlikte termometreler 15 dereceye kadar geriledi. Ani sıcaklık düşüşüyle beraber kent merkezinde gün içerisinde aralıklarla sağanak yağmur etkili oldu.
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