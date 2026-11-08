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        Haberler Gündem Güncel Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 10 santim

        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 10 santim

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 10:35 Güncelleme:
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        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 10 santim
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        Bölgede iki gündür aralıklarla süren yağışın ardından yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Ormanlık alanlar, dağ yamaçları ve kara yolu güzergahında kış manzaraları oluştu.

        AA'da yer alan habere göre kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu bölge havadan da görüntülendi.

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        #haberler
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        #bolu dağı
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