Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 10 santim
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Giriş: 08 Kasım 2026 - 10:35 Güncelleme:
Bölgede iki gündür aralıklarla süren yağışın ardından yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Ormanlık alanlar, dağ yamaçları ve kara yolu güzergahında kış manzaraları oluştu.
AA'da yer alan habere göre kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu bölge havadan da görüntülendi.
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