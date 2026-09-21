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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da karı koca evlerinde ölü bulundu

        Bursa'da karı koca evlerinde ölü bulundu

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oturan karı koca evlerinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 17:01 Güncelleme:
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        Karı koca evlerinde ölü bulundu

        Çiftehavuzlar Mahallesi Meşelli Caddesi'nde 3 katlı apartmanın giriş katında oturan ve henüz kimlikleri öğrenilemeyen yaşlı çiftten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi. Cesetler, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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