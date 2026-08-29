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        Haberler Gündem Trafik Büyükçekmece’de servis otobüsü devrildi: 18 yaralı

        Büyükçekmece’de servis otobüsü devrildi: 18 yaralı

        Büyükçekmece'de havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada, minibüste bulunan 18 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 08:34 Güncelleme:
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        Servis otobüsü devrildi: 18 yaralı

        Büyükçekmece'de, D-100 Karayolu’nda havalimanı personelini taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

        Kaza, bugün saat 05.30 sıralarında Büyükçekmece Güzelce mevkiinde meydana geldi.

        Edinilen bilgilere göre, havalimanı personelini taşıyan servis otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Otobüs, devrildikten sonra yan yola çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Minibüste bulunan 18 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        #Büyükçekmece
        #servis minibüsü
        #trafik kazası
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