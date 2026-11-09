Buzlanma faciası! 3 araç çarpıştı!
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde buzlanma nedeniyle 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Giriş: 09 Kasım 2026 - 11:11 Güncelleme:
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde buzlanma nedeniyle 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde Suluçam yol ayrımında meydana geldi. Buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 3 araç çarpıştı.
Kazada yaralanan A.D., ambulansla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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