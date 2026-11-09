Buzlanma faciası! 3 araç çarpıştı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek iç sahadaki 6. maçından da galibiyetle ayrıldı ve milli araya 3 puanla girdi. HT Spor stüdyolarında Melih, Yalçın Ayhan, Gürcan Bilgiç ve Mehmet Yılmaz; karşılaşmayı ve Beşiktaş'ın ligdeki performansın... Daha Fazla Göster

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek iç sahadaki 6. maçından da galibiyetle ayrıldı ve milli araya 3 puanla girdi. HT Spor stüdyolarında Melih, Yalçın Ayhan, Gürcan Bilgiç ve Mehmet Yılmaz; karşılaşmayı ve Beşiktaş'ın ligdeki performansını masaya yatırdı. Daha Az Göster