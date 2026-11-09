Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Buzlanma faciası! 3 araç çarpıştı!

        Buzlanma faciası! 3 araç çarpıştı!

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde buzlanma nedeniyle 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 11:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Buzlanma faciası! 3 araç çarpıştı!

        Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde buzlanma nedeniyle 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        İHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde Suluçam yol ayrımında meydana geldi. Buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 3 araç çarpıştı.

        Kazada yaralanan A.D., ambulansla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yalçın Ayhan, Beşiktaş'ın Gençlerbirliği galibiyetini değerlendirdi!

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek iç sahadaki 6. maçından da galibiyetle ayrıldı ve milli araya 3 puanla girdi. HT Spor stüdyolarında Melih, Yalçın Ayhan, Gürcan Bilgiç ve Mehmet Yılmaz; karşılaşmayı ve Beşiktaş'ın ligdeki performansın...
        #son dakika
        #ağrı
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Valizini korunmak için kalkan yaptı! Müşteriye satırlı saldırı
        Valizini korunmak için kalkan yaptı! Müşteriye satırlı saldırı
        Dünyanın iklim gündemi Antalya'da
        Dünyanın iklim gündemi Antalya'da
        13 yaşındaki Melek'in ölümünde sır perdesi aralandı! Tetiğe en yakını basmış
        13 yaşındaki Melek'in ölümünde sır perdesi aralandı! Tetiğe en yakını basmış
        Trump seçim yenilgisinden İran'a saldırıları sorumlu tuttu
        Trump seçim yenilgisinden İran'a saldırıları sorumlu tuttu
        3 yıl sonra muhteşem seri
        3 yıl sonra muhteşem seri
        Yeni evli çift hayatının şokunu yaşadı! 12 dakikada çaldılar
        Yeni evli çift hayatının şokunu yaşadı! 12 dakikada çaldılar
        "Anka kuşu gibi küllerinden doğdu!"
        "Anka kuşu gibi küllerinden doğdu!"
        Yüzleri maskeli 4 kişiden Rojin'in amcasına saldırı! "Bu davayı bırakın"
        Yüzleri maskeli 4 kişiden Rojin'in amcasına saldırı! "Bu davayı bırakın"
        ABD'nin İsrail elçisinden 'geri adım'
        ABD'nin İsrail elçisinden 'geri adım'
        Tuvalet molaları ve e-postalar delil oldu
        Tuvalet molaları ve e-postalar delil oldu
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        "Vlahovic döndü Beşiktaş ayağa kalktı"
        "Vlahovic döndü Beşiktaş ayağa kalktı"
        Evliliğini kurtarmak istiyor
        Evliliğini kurtarmak istiyor
        Meydan okudular
        Meydan okudular
        5,5 aylık Aybüke, annesinin karaciğeriyle hayata tutundu
        5,5 aylık Aybüke, annesinin karaciğeriyle hayata tutundu
        Elektrikli otomobilde kâr çıkmazı
        Elektrikli otomobilde kâr çıkmazı
        ABD'deki Kongre baskını İsrail'de de yaşanır mı?
        ABD'deki Kongre baskını İsrail'de de yaşanır mı?
        "Benim kalbim hâlâ seninle atıyor"
        "Benim kalbim hâlâ seninle atıyor"