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        Haberler Gündem Çevre Çanakkale'de 2 ayda 541 hektar alan zarar gördü

        Çanakkale'de 2 ayda 541 hektar alan zarar gördü

        Çanakkale'de jandarmanın sorumluluk alanlarında 2 ayda çıkan orman yangınlarında 541,289 hektar alan zarar gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 18:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çanakkale'de 2 ayda 541 hektar alan yandı
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        Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında, 1 Haziran ile 3 Ağustos tarihleri arasında 44 orman yangını çıktı. Bu yangınlarda toplam 541,289 hektar orman alanı zarar gördü.

        Aynı dönemde 192 kırsal alan yangını çıktı. Bu olaylara karışan 41 kişi gözaltına alındı, şüpheliler hakkında çeşitli işlemler yapıldı.

        Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Haziran-3 Ağustos tarihleri arasında Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti kapsamında; 12 ilçede 178 tim, 742 personel ile bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda 475 faaliyet icra edildi. Bin 315 biçerdöver ve balya makinası operatörü ile çiftçi vatandaşlara tebligat yapılırken; kurallara uymayan 23 kişiye 85 bin 215 TL idari para cezası uygulandı.

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        #Çanakkale Haberleri
        #orman yangını
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