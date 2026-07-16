Çanakkale'de cip dereye yuvarlandı: 1 ölü

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Paşaköy yakınlarında meydana geldi. İbrahim Tunçaltan yönetimindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.

Kazayı gören çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. DHA'nın haberine göre, bölgeye giden sağlık ekibinin yaptığı kontrolde cip sürücüsü İbrahim Tunçaltan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Araç içerisinde bulunan bir kuzunun da öldüğü anlaşıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.