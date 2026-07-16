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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çanakkale'de cip dereye yuvarlandı: 1 ölü

        Çanakkale'de cip dereye yuvarlandı: 1 ölü

        Çanakkale Ayvacık'ta kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan cipin sürücüsü, kaza yerinde yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 05:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cip dereye yuvarlandı: 1 ölü
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        Kaza, saat 22.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Paşaköy yakınlarında meydana geldi. İbrahim Tunçaltan yönetimindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.

        Kazayı gören çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. DHA'nın haberine göre, bölgeye giden sağlık ekibinin yaptığı kontrolde cip sürücüsü İbrahim Tunçaltan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Araç içerisinde bulunan bir kuzunun da öldüğü anlaşıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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